На Украине заявили о смерти замкомандующего ВСУ Созонюка из-за угроз

Странные смерти командного состава продолжаются на Украине. К такому выводу пришли в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

«В частности, в населенном пункте Шостка Сумской области скончался заместитель командира 711-го полка охраны Государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк», — говорится в сообщении.

Как отмечают официальные украинские власти, причиной смерти стала сердечная недостаточность. При этом в официальных некрологах умалчивается, что в адрес Созонюка и членов его семьи в течение последних месяцев поступали угрозы от родственников солдат 711-го полка охраны.

По словам источника агентства, вскрытие не проводилось, несмотря на явные признаки неестественной смерти.

