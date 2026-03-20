23:46, 20 марта 2026

Стало известно о странных смертях командного состава ВСУ

На Украине заявили о смерти замкомандующего ВСУ Созонюка из-за угроз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Странные смерти командного состава продолжаются на Украине. К такому выводу пришли в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

«В частности, в населенном пункте Шостка Сумской области скончался заместитель командира 711-го полка охраны Государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк», — говорится в сообщении.

Как отмечают официальные украинские власти, причиной смерти стала сердечная недостаточность. При этом в официальных некрологах умалчивается, что в адрес Созонюка и членов его семьи в течение последних месяцев поступали угрозы от родственников солдат 711-го полка охраны.

По словам источника агентства, вскрытие не проводилось, несмотря на явные признаки неестественной смерти.

Ранее сообщалось, что в Киеве в расположении иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины забили насмерть бразильского наемника. Уточнялось, что погибшего наемника звали Бруно Габриэль Леал да Силва.

До этого сообщалось, что тысячи солдат Вооруженных сил Украины пропали без вести после того, как пытались форсировать реку Волчью под Волчанском.

