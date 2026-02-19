Kyiv Independent: В ГУР Украины забили насмерть бразильского наемника

В Киеве в расположении иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины забили насмерть бразильского наемника. Об этом сообщает издание Kyiv Independent.

«Двадцативосьмилетний новобранец из Бразилии скончался после применения к нему жестокого наказания в подразделении, где регулярно использовались методы дисциплинарного воздействия, которые очевидцы и жертвы называли "пыткой"», — говорится в публикации.

Сообщается, что погибшего наемника звали Бруно Габриэль Леал да Силва. По данным издания, молодой человек не успел подписать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и находился в подразделении в Киеве в качестве кандидата. За несколько дней до смерти он написал в консульство Бразилии на территории Украины, где пожаловался на жестокое обращение командиров, и сообщил, что у него забрали паспорт.

В конце декабря 2025 года бразилец вернулся с опозданием из увольнения в нетрезвом виде. По правилам подразделения, его заставили принять участие в боксерском поединке с одним из сослуживцев, после которого он вернулся в казарму без видимых травм. Позже командование подразделение захотело наказать наемника: группа солдат увела его в помещение, откуда на протяжении 40 минут были слышны звуки ударов и крики. На следующее утро тело бразильца со следами побоев обнаружили на улице.

Ранее командир штурмового отряда бригады «Волки» добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Рокстар заявил, что иностранные наемники практически перестали появляться в рядах ВСУ на славянско-краматорском направлении спецоперации в Донецкой народной республике (ДНР).