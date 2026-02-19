Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 19 февраля 2026Бывший СССР

В Киеве ГУР ВСУ жестоко забили насмерть бразильского наемника

Kyiv Independent: В ГУР Украины забили насмерть бразильского наемника
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofia Gatilova / Reuters

В Киеве в расположении иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины забили насмерть бразильского наемника. Об этом сообщает издание Kyiv Independent.

«Двадцативосьмилетний новобранец из Бразилии скончался после применения к нему жестокого наказания в подразделении, где регулярно использовались методы дисциплинарного воздействия, которые очевидцы и жертвы называли "пыткой"», — говорится в публикации.

Сообщается, что погибшего наемника звали Бруно Габриэль Леал да Силва. По данным издания, молодой человек не успел подписать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и находился в подразделении в Киеве в качестве кандидата. За несколько дней до смерти он написал в консульство Бразилии на территории Украины, где пожаловался на жестокое обращение командиров, и сообщил, что у него забрали паспорт.

В конце декабря 2025 года бразилец вернулся с опозданием из увольнения в нетрезвом виде. По правилам подразделения, его заставили принять участие в боксерском поединке с одним из сослуживцев, после которого он вернулся в казарму без видимых травм. Позже командование подразделение захотело наказать наемника: группа солдат увела его в помещение, откуда на протяжении 40 минут были слышны звуки ударов и крики. На следующее утро тело бразильца со следами побоев обнаружили на улице.

Ранее командир штурмового отряда бригады «Волки» добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Рокстар заявил, что иностранные наемники практически перестали появляться в рядах ВСУ на славянско-краматорском направлении спецоперации в Донецкой народной республике (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Экс-возлюбленная Березовского расстегнула в ресторане надетое на голое тело платье

    В российском регионе родственникам павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

    Россия нарастила закупки грузинского вина

    Отправленные на поиски Усольцевых дроны фиксировали светящиеся точки в тайге

    Водителям автобусов в российском регионе начали задерживать зарплаты

    Поставки российской пшеницы в одну страну взлетели

    В Telegram ответили на заявление о доступе иностранных спецслужб к перепискам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok