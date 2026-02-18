Реклама

07:16, 18 февраля 2026

Стало известно об исчезновении наемников ВСУ с одного направления

ТАСС: Наемники ВСУ все реже встречаются на славянско-краматорском направлении
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Иностранные наемники практически перестали появляться в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на славянско-краматорском направлении спецоперации в Донецкой народной республике (ДНР). Этой информацией поделился командир штурмового отряда бригады «Волки» добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Рокстар, сообщает ТАСС.

«Грузинский наемник — позывной у него, как уже потом выяснилось по радиоигре, был Генацвале — был вычислен и ликвидирован. Также были обычные мобилизованные через ТЦК пленные ВСУ. Это силовая мобилизация на Украине, два пленных попались», — отметил российский военнослужащий.

По словам Рокстара, ежегодно на этом участке фронта заметно, что присутствие иностранные наемников сокращается, хотя раньше ситуация была другой. «Если раньше были и грузины, и французы, и поляки, то сейчас вот только одного грузина [ликвидировали]», — добавил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что Российская армия отбила три атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

