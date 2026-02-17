Армия России отбила три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«На харьковском направлении (...) подразделения группировки "Север" отразили одну контратаку 113-й отдельной бригады территориальной обороны», — расскзаал источник. Он также уточняет о двух провальных попытках ВСУ контратаковать и на сумском направлении силами 158-й отдельной механизированной бригады.
Сообщается, что вражеские штурмовые группы были ликвидированы.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что продвижение армии России в Сумской области раздражает командование ВСУ. По его словам, это заставляет украинское кдование оманпостоянно перебрасывать ресурсы с одного участка на другой.