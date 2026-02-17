Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:18, 17 февраля 2026Бывший СССР

Марочко раскрыл проблему командования ВСУ

Марочко: Продвижение ВС России в Сумской области раздражает командование ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области раздражает командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Проблему украинских командиров раскрыл военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Действия нашего командования именно в Сумской области очень сильно раздражают украинское командование, очень затрудняют действия на данном участке (...) Это все заставляет противника постоянно перебрасывать ресурсы с одного участка на другой, что очень сильно выматывает войска. И действия так называемых пожарных команд являются малоэффективными», — подчеркнул Марочко.

Ранее российская армия взяла под контроль Покровку в Сумской области Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт входит в завершающую стадию». Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

    Марочко раскрыл проблему командования ВСУ

    На Украине сообщили о движущейся в стороны западных областей сотне дронов

    Военный блогер сообщил об ударе «Цирконами» по станции в Киевской области

    В Киеве призвали серьезно отнестись к «историческим лекциям» России

    Загадочные огни в небе напугали жителей одной страны

    В США объяснили переброску российских Су-57 на границу с Китаем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok