Марочко: Продвижение ВС России в Сумской области раздражает командование ВСУ

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области раздражает командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Проблему украинских командиров раскрыл военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Действия нашего командования именно в Сумской области очень сильно раздражают украинское командование, очень затрудняют действия на данном участке (...) Это все заставляет противника постоянно перебрасывать ресурсы с одного участка на другой, что очень сильно выматывает войска. И действия так называемых пожарных команд являются малоэффективными», — подчеркнул Марочко.

Ранее российская армия взяла под контроль Покровку в Сумской области Украины.

