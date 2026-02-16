Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 16 февраля 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

Минобороны России сообщило о контроле над Покровкой Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Покровку в Сумской области Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Андреевка и Мирополье Сумской области, а также Казачья Лопань, Липцы и Токаревка Харьковской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» свыше 170 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожены четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов перечислил 12 населенных пунктов в зоне СВО, взятые под контроль за последнее время. Так, в Запорожской области российские войска заняли Староукраинку, Придорожное, Зализничное, Цветковое, Магдалиновку, Приморское и Запасное. Кроме того, в приграничных районах Сумской и Харьковской областей ВСУ выбиты из Поповки, Сидоровки, Чугуновки, Степановки и Глушковки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на обвинения в отравлении Навального

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Кремль раскрыл планы на переговоры с Украиной в Женеве

    Российский горнолыжник сошел с дистанции и остался без медали в слаломе на Олимпиаде

    Раскрыт принесший 400 миллионов рублей незаконный бизнес чиновника Роспотребнадзора

    В России второй год подряд не выполнили план по долгосрочным сбережениям

    Названы роковые ошибки вкладчиков

    Боец СВО получил тяжелое ранение в голову, вышел из комы и нашел любовь в госпитале

    Названы признаки политического раскола Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok