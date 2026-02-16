Минобороны России сообщило о контроле над Покровкой Сумской области

Российская армия взяла под контроль Покровку в Сумской области Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Андреевка и Мирополье Сумской области, а также Казачья Лопань, Липцы и Токаревка Харьковской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» свыше 170 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожены четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов перечислил 12 населенных пунктов в зоне СВО, взятые под контроль за последнее время. Так, в Запорожской области российские войска заняли Староукраинку, Придорожное, Зализничное, Цветковое, Магдалиновку, Приморское и Запасное. Кроме того, в приграничных районах Сумской и Харьковской областей ВСУ выбиты из Поповки, Сидоровки, Чугуновки, Степановки и Глушковки.