Россия
10:54, 15 февраля 2026Россия

Герасимов отчитался о взятых населенных пунктах в зоне СВО

Герасимов: Российские войска заняли 12 населенных пунктов в зоне СВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Минобороны России»

Российские войска заняли 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр», его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

В Запорожской области подразделениями группировки войск «Восток» были взяты под контроль Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое. Кроме того, наступая в направлении Запорожья, группировка войск «Днепр» также заняла три населенных пункта — Магдалиновку, Приморское и Запасное.

Также бойцы группировки войск «Север» продолжили расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Были взяты Поповка и Сидоровка в Сумской и Чугуновка в Харьковской областях.

Кроме того, российские военные установили контроль над населенными пунктами Степановка и Глушковка.

Герасимов также заявил, что за февраль под контроль Вооруженных сил России перешли более 200 квадратных километров территории. Он также подчеркнул, что за две недели с начала февраля российским войскам удалось отбить у Вооруженных сил Украины 12 населенных пунктов.

