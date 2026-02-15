В Генштабе раскрыли темпы февральского наступления российских войск

Герасимов: Под контроль ВС РФ за февраль перешло более 200 квадратных километров

Под контроль Вооруженных сил (ВС) России за февраль перешло более 200 квадратных километров территории в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр», его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Он также подчеркнул, что за две недели с начала февраля российским войскам удалось отбить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 населенных пунктов.

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории», — отметил начальник Генштаба.

Он также раскрыл направления наступления российских войск. По его словам, они продвигаются практически на всех направлениях в зоне проведения СВО.