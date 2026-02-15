В Генштабе раскрыли направления наступления российских войск

Герасимов: Российские войска наступают почти на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска наступают почти на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр», его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях», — сказал он.

В начале февраля стало известно, что за первый месяц 2026 года российские войска установили контроль над 24 населенными пунктами. Десять населенных пунктов были взяты в Запорожской области, еще шесть — в Донецкой народной республике (ДНР) и четыре — в Харьковской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России взяли Глушковку в Харьковской области. Бои за населенный пункт вели военнослужащие группировки войск «Запад».