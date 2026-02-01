Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:24, 1 февраля 2026Россия

Названо число взятых под контроль России за месяц населенных пунктов

ТАСС: ВС России за январь взяли под контроль 24 населенных пункта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за январь взяли под контроль 24 населенных пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны.

Отмечается, что десять населенных пунктов были взяты в Запорожской области бойцами «Востока» и «Днепра». В Донецкой народной республике (ДНР) под контроль российских войск перешли шесть Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное, Торецкое.

Еще четыре населенных пункта были взяты в Харьковской области бойцами «Запада» и «Севера». Речь идет про Купянск-Узловой, Старица, Симиновка, Подолы.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что ВС России взяли под контроль более 300 населенных пунктов за 2025 год. Он также отметил, что за год ВСУ лишились около 500 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названо число взятых под контроль России за месяц населенных пунктов

    В России изменились условия семейной ипотеки

    Оценены шансы Овечкина забить в матче НХЛ с «Каролиной»

    Стармер высказался о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Стало известно о побеге готовящихся в Британии бойцов ВСУ

    Российские военные уничтожили взвод украинских боевиков «Кракена»

    Стало известно о массовом исчезновении бойцов ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok