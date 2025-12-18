Реклама

17:12, 18 декабря 2025Россия

Названо число взятых под контроль России за год населенных пунктов

Герасимов: ВС России взяли под контроль более 300 населенных пунктов за 2025 год
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль более 300 населенных пунктов за 2025 год. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, под контроль российских войск за год перешло 6300 квадратных километров территории. При этом с начала спецоперации Россия заняла около 94 тысяч квадратных километров.

Герасимов также отметил, что за год ВСУ лишились около 500 тысяч человек.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны Вооруженных сил Украины — неизбежно. Он отметил, что российские войска в 2025 году уверенно удерживают стратегическую инициативу, а также ведут активные наступательные действия.

