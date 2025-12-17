Реклама

14:10, 17 декабря 2025Россия

Белоусов заявил о неизбежном обрушении обороны ВСУ

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Обрушение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — неизбежно. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Во время заседания президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уверенно продвигаются вперед на всей линии фронта.

Ранее Белоусов обратился к российским военным в зоне проведения специальной военной операции на Украине после освобождения Красноармейска. Он заявил, что город имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения российских войск.

