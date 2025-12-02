Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО после освобождения Красноармейска

Белоусов: Красноармейск имеет стратегическое значение в зоне СВО

Министр обороны Андрей Белоусов обратился к российским военным в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после освобождения Красноармейска. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Он заявил, что город имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения российских войск.

«Прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 506-й и 1435-й мотострелковые полки штурмовыми подразделениями уверенно продвигаются вперед на красноармейском направлении, обеспечивая успех всей группировки войск», — обозначил Белоусов.

Как уточнил министр, Вооруженные силы Украины понесли существенные потери и потерпели поражение на поле боя.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Красноармейск и Волчанск перешли под контроль российских войск. В Минобороны позднее раскрыли подробности боев за город.