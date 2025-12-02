Минобороны: Российские военные завершили освобождение Красноармейска

Российские военные завершили освобождение Красноармейска. Подробности боев за город раскрыли в Минобороны России.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Центр». За минувшие сутки им удалось нанести поражение пяти механизированным, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригадам, а также двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии.

Бои также велись на подступах к Красноармейску — в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Белозерское, Гришино, Димитров, Ровное, Родинское, Светлое и Шевченко Донецкой Народной Республики, а также в Новопавловке Днепропетровской области.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ за минувшие сутки составили до 495 солдат, а также несколько единиц техники, включая бронетранспортер «Viking» шведского производства.

Ранее президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о том, что Красноармейск и Волчанск перешли под контроль российских войск.