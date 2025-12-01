Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от ВСУ

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. передает РИА Новости.

Среди прочего, глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он доложил верховному главнокомандующему об освобождении Красноармейска (украинское название — Покровск) и Волчанска от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что, пока внимание украинской общественности приковано к ситуации в Красноармейске и Димитрове (Мирнограде), российские войска продолжают наступление на других участках фронта и могут попытаться форсировать Днепр. В частности, офицер обеспокоился ситуацией на лиманском направлении, которому «следовало бы уделить больше внимания».

Волчанск является одним из ключевых узлов обороны ВСУ на восточном участке Харьковской области. За обвал фронта под этим городом командира 57-й мотопехотной бригады ВСУ сняли с должности. По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, речь идет об украинском полковнике Евгении Солодаеве.