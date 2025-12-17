Реклама

13:57, 17 декабря 2025Россия

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Путин: ВС России уверенно продвигаются вперед на всей линии фронта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уверенно продвигаются вперед на всей линии фронта. О ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) рассказал президент России Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны, трансляция которого доступна в Telegram-канале Кремля.

«Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы», — сказал он.

По словам главы государства, элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах, также подвергаются уничтожению.

Ранее во время совещания по спецоперации Владимир Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО. Глава государства также поблагодарил бойцов и командиров за боевую работу.

