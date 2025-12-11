Президент России Владимир Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО. Трансляция совещания главы государства доступна на Rutube-канале Кремля.
«Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции», — сказал он.
Глава государства также поблагодарил всех бойцов и командиров за боевую работу.
Ранее Владимир Путин заявил, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Глава государства также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.