18:01, 11 декабря 2025Россия

Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО. Трансляция совещания главы государства доступна на Rutube-канале Кремля.

«Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции», — сказал он.

Глава государства также поблагодарил всех бойцов и командиров за боевую работу.

Ранее Владимир Путин заявил, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Глава государства также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.

