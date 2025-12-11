Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО

Путин поручил ВС России продолжить выполнение задач в соответствии с целями СВО

Президент России Владимир Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО. Трансляция совещания главы государства доступна на Rutube-канале Кремля.

«Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции», — сказал он.

Глава государства также поблагодарил всех бойцов и командиров за боевую работу.

Ранее Владимир Путин заявил, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Глава государства также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.

