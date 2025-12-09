Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

Россия доведет специальную военную операцию (СВО) до логического завершения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляцию которого ведет Кремль в Telegram.

«Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.

Ранее Путин сообщил, что российские военные владеют инициативой на всей линии соприкосновения в зоне СВО. Он также подчеркнул, что успехи в Красноармейске (украинское название — Покровск) обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных при начале спецоперации.

