Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 9 декабря 2025Россия

Путин высказался о завершении СВО

Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия доведет специальную военную операцию (СВО) до логического завершения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляцию которого ведет Кремль в Telegram.

«Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.

Ранее Путин сообщил, что российские военные владеют инициативой на всей линии соприкосновения в зоне СВО. Он также подчеркнул, что успехи в Красноармейске (украинское название — Покровск) обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных при начале спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Почти 180 елочных базаров откроется в Подмосковье в преддверии Нового года

    Госдума рекомендовала сохранить запрет сплошных рубок на Байкале

    Зеленский заявил о готовности передать США предложения Украины по урегулированию конфликта

    Способность Европы оказать экономическое давление на Китай оценили

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok