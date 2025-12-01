Реклама

Путин рассказал о положении дел в зоне СВО

Путин: На всей линии соприкосновения в СВО инициатива находится в руках ВС РФ
Марина Совина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он также отметил, что успехи Российской армии в Красноармейске (украинское название — Покровск) обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных при начале СВО.

Глава государства посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Среди прочего, ему доложили о переходе под контроль Российской армии Красноармейска в Донецкой народной республике и Волчанска в Харьковской области. Также в ходе совещания было объявлено, что ВС РФ ведут наступление широким фронтом.

