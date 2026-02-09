Реклама

Россия
13:00, 9 февраля 2026Россия

Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

МО РФ: Российские военные взяли под контроль Глушковку в Харьковской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Глушковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Запад». Им также удалось продвинуться в районах сел Ковшаровка, Нечволодовка, Новосиново, Печенеги и Шийковка.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины и бригады нацгвардии», — сообщили в оборонном ведомстве, уточнив, что противник во время боев за населенный пункт потерял более 150 солдат, 12 пикапов и 4 склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли новый населенный пункт в Сумской области. Речь шла о селе Сидоровка.

