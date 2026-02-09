Реклама

12:56, 9 февраля 2026Россия

Российские военные заняли новый населенный пункт в Сумской области

МО РФ: Российские военные заняли населенный пункт Сидоровка в Сумской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные заняли новый населенный пункт в Сумской области. Речь идет о селе Сидоровка, сообщили в Министерстве обороны.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Север». Им также удалось продвинуться в районах сел Андреевка и Угроеды.

При ведении боев российские военные нанесли поражение формированиям штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны противника.

Бойцы этого же подразделения также продвинулись в районе семи населенных пунктов Харьковской области. За сутки на указанном направлении потери ВСУ достигли 21 солдат.

Противник также потерял несколько единиц техники, включая бронетранспортер и 12 автомобилей. Кроме того, российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов и пять складов материальных средств ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные также взяли под контроль населенный пункт Глушковка в Харьковской области, где противник потерял более 150 солдат.

