«Река смерти» под Волчанксом унесла жизни тысяч солдат ВСУ

Тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести после того, как пытались формировать реку Волчья под Волчанском. О коллосальных потерях 159-й отдельной мехбригады украинских войск рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«Анализ некрологов военнослужащих ВСУ показал, что при попытке пересечь реку Волчья в районе села Зыбино Волчанского района колоссальные потери несет 159-я бригада», — отметил источник агентства.

По его словам, в первой половине 2025 года командование ВСУ также отправляло на форсирование этой водной преграды своих штурмовиков. В итоге «река смерти» унесла множество жизней, на ее дне находятся тысячи якобы пропавших без вести украинских бойцов.

