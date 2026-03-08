Тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести после того, как пытались формировать реку Волчья под Волчанском. О коллосальных потерях 159-й отдельной мехбригады украинских войск рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.
«Анализ некрологов военнослужащих ВСУ показал, что при попытке пересечь реку Волчья в районе села Зыбино Волчанского района колоссальные потери несет 159-я бригада», — отметил источник агентства.
По его словам, в первой половине 2025 года командование ВСУ также отправляло на форсирование этой водной преграды своих штурмовиков. В итоге «река смерти» унесла множество жизней, на ее дне находятся тысячи якобы пропавших без вести украинских бойцов.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал главную ошибку ВСУ в 2025 году. Из-за нее резко снизились боевые возможности украинской армии.