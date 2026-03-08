Реклама

Россия
22:13, 8 марта 2026Россия

«Река смерти» под Волчанксом унесла жизни тысяч солдат ВСУ

Тысячи солдат ВСУ пропали после попытки форсировать «реку смерти» под Волчанском
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести после того, как пытались формировать реку Волчья под Волчанском. О коллосальных потерях 159-й отдельной мехбригады украинских войск рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«Анализ некрологов военнослужащих ВСУ показал, что при попытке пересечь реку Волчья в районе села Зыбино Волчанского района колоссальные потери несет 159-я бригада», — отметил источник агентства.

По его словам, в первой половине 2025 года командование ВСУ также отправляло на форсирование этой водной преграды своих штурмовиков. В итоге «река смерти» унесла множество жизней, на ее дне находятся тысячи якобы пропавших без вести украинских бойцов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал главную ошибку ВСУ в 2025 году. Из-за нее резко снизились боевые возможности украинской армии.

    «Река смерти» под Волчанксом унесла жизни тысяч солдат ВСУ

