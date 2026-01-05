Военный Матвийчук: Главная ошибка ВСУ в 2025 в том, что они не рассчитали ресурс

Главная ошибка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году в том, что они не рассчитали свой ресурс, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Главная ошибка Вооруженных сил Украины в том, что они не рассчитали ресурс. Его исчерпали, а вслед за ним резко снизились боевые возможности украинской армии», — отметил Матвийчук.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о создании линии безопасности вдоль российских границ. Лидер напомнил, что в ходе реализации этой задачи российские войска взяли города Купянск и Волчанск Харьковской области.

Следующей целью Российской армии станет Купянск-Узловой, продолжил Путин. При этом на указанном участке российским бойцам противостоит около 3,5 тысячи украинских солдат, отметил он. После этого подразделения «тоже развернутся в западном направлении», добавил Путин.

