Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 19 декабря 2025Россия

Путин рассказал о создании линии безопасности вдоль российских границ

Путин: ВС РФ создают линию безопасности, взяты Купянск и Волчанск
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о создании линии безопасности вдоль российских границ. Трансляция прямой линии с главой государства ведется на Rutube.

Президент напомнил, что в ходе реализации этой задачи российские войска взяли города Купянск и Волчанск Харьковской области.

Следующей целью Российской армии станет Купянск-Узловой, продолжил Путин. При этом на указанном участке российским бойцам противостоит около 3,5 тысячи украинских солдат, отметил он. После этого подразделения «тоже развернутся в западном направлении», добавил Путин.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит в совмещенном формате с большой пресс-конференцией. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путину поступило почти три миллиона вопросов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обратился к Зеленскому фразой «чего стоять на пороге?»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин оценил дефицит российского бюджета

    Путин заявил о снижении темпов роста зарплат

    Путин оценил золотые резервы

    Трамп анонсировал «Игры патриотов» и нарвался на сравнение с Голодными играми

    Путин рассказал об инфляции и росте российской экономики

    Путин рассказал про главный укрепрайон ВСУ в Донбассе

    В России отреагировали на возобновление сотрудничества с Норвегией в рыболовстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok