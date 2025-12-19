Путин: ВС РФ создают линию безопасности, взяты Купянск и Волчанск

Президент России Владимир Путин рассказал о создании линии безопасности вдоль российских границ. Трансляция прямой линии с главой государства ведется на Rutube.

Президент напомнил, что в ходе реализации этой задачи российские войска взяли города Купянск и Волчанск Харьковской области.

Следующей целью Российской армии станет Купянск-Узловой, продолжил Путин. При этом на указанном участке российским бойцам противостоит около 3,5 тысячи украинских солдат, отметил он. После этого подразделения «тоже развернутся в западном направлении», добавил Путин.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит в совмещенном формате с большой пресс-конференцией. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путину поступило почти три миллиона вопросов.