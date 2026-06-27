Вскрывшим нарушения в полку ВСУ «Скала» журналистам угрожают расправой

В 425-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» разгорелся конфликт. Военнослужащие подразделения, по данным силовых структур, пригрозили физической расправой украинским журналистам, которые обнародовали факты нарушений в полку, что впоследствии спровоцировало официальную проверку, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Государственное бюро расследований Украины 25 июня объявило о начале досудебного расследования по обвинениям в применении насилия и превышении служебных полномочий. На следующий день командир полка Юрий Гаркавый был временно отстранен от занимаемой должности на время проведения проверки.

В ответ на это представители «Скалы» выступили с резкими заявлениями. Один из них — Николай Харлан, известный под позывным «Киевлянин», — заявил, что «подразделения вооруженных сил сами способны защитить себя», поскольку, по его мнению, «государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей».

Ранее сообщалось, что российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом говорит анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат подразделения.