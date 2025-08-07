РИА: Бригада ВСУ лишилась половины штурмовиков в контратаке под Синельниково

154-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишилась почти половины штурмовиков во время контратаки возле населенного пункта Синельниково под Харьковом. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

Противник трижды пытался отбить потерянные позиции в лесу, но каждый раз был отброшен бойцами группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России. При этом атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов.

Ранее стало известно, что командование ВСУ в Сумской области отправляет на штурм новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из которых не проводились даже стрельбы. После этого в бой идут подготовленные подразделения.