08:20, 7 августа 2025Бывший СССР

Бригада ВСУ потеряла половину штурмовиков в контратаке под Харьковом

РИА: Бригада ВСУ лишилась половины штурмовиков в контратаке под Синельниково
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

154-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишилась почти половины штурмовиков во время контратаки возле населенного пункта Синельниково под Харьковом. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

Противник трижды пытался отбить потерянные позиции в лесу, но каждый раз был отброшен бойцами группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России. При этом атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов.

Ранее стало известно, что командование ВСУ в Сумской области отправляет на штурм новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из которых не проводились даже стрельбы. После этого в бой идут подготовленные подразделения.

