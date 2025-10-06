Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:48, 6 октября 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о решении командования ВСУ из-за больших потерь в Купянске

Пленный Дорош заявил об отправке на штурмы танкистов в Купянске из-за потерь ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь в Купянске в Харьковской области отправляет в штурмовые группы танкистов и техников. Об этом ТАСС сообщил пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош.

«Из подразделений [танковых] забирали людей [в Купянск], как говорят - "в закрепы", вместо пехотных подразделений. Из-за нехватки [личного состава], больших потерь», — объяснил он.

Дорош также рассказал, что в боях под Купянском и Красноармейском российские войска ликвидировали почти половину 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он уточнил, что на красноармейском и купянском направлениях было уничтожено примерно 40 процентов бригады.

Ранее украинский боец Игорь Шевцов, попавший в плен, заявил, что почувствовал разочарование в ВСУ из-за масштабного воровства. По словам военнослужащего, он пошел на фронт добровольно, сделал это «сам и без повестки», однако за годы нахождения в рядах ВСУ он успел утратить в них веру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    В Финляндии назвали «фатальное» для Украины событие

    Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь

    В брюхе крокодила нашли человеческую голову

    Женщина пожаловалась на нежелание мужа заниматься сексом и получила жесткий совет

    Земфира продолжила следить за своим бизнесом в России

    Пленный рассказал о решении командования ВСУ из-за больших потерь в Купянске

    В Москве у домашних животных чаще стали находить один недуг

    Россиянам рассказали об индексации выплат в 2026 году

    Миллионы геймеров оказались под угрозой взлома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости