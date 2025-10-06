Бывший СССР
Украинский пленный заявил о разочаровании в ВСУ

Доброволец ВСУ Шевцов заявил, что разочаровался в ВСУ из-за массового воровства
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Игорь Шевцов, украинский боец, попавший в плен, заявил, что почувствовал разочарование в Вооруженных силах Украины (ВСУ) из-за масштабного воровства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военнослужащего, он пошел на фронт добровольно, сделал это «сам и без повестки», однако за годы своего нахождения в рядах ВСУ он успел утратить в них веру. «В голове срисовалась картинка такая, что просто это финансовые махинации на жизнях людей и все. Там денежки на что-то выделяются, кто-то себе что-то украл, не довез», — поделился мнением Шевцов.

Как считает боец, в среднем в армии Украины разворовывается около половины всего бюджета, выделяемого для вооруженных сил.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Выхрист признался, что дезертировал из-за обмана командования про отпуск. По его словам, он уже два года не видел свою семью и отметил, что ему непонятно, за что погибают его сослуживцы.

