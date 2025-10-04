Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:28, 4 октября 2025Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ назвал причину бегства из армии

РИА Новости: Пленный боец ВСУ дезертировал из-за обмана командования про отпуск
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Выхрист, которого дважды мобилизовали, объяснил, что дезертировал из украинской армии из-за обмана командования про отпуск. Причину своего поступка он назвал в беседе с РИА Новости.

«Наш командир нас обманул. Он обещал, что мы вернемся и будет отпуск. Мы, когда вернулись из боевых, сутки отдохнули, и (нам) сказали, что отпуска не будет, что нужно возвращаться», — рассказал Выхрист.

Солдат признался, что уже два года не видел семью и отметил, что ему непонятно, за что погибают его сослуживцы. Именно поэтому он и решил бежать из армии, подчеркнул Выхрист.

Ранее пленный боец ВСУ Павел Моисеенко рассказал, что Киев не торопится забирать тела погибших украинских бойцов из-за выплат компенсаций родным и близким.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

    Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей

    На Западе резко отреагировали на слова Путина о Европе

    Россиянам напомнили о повышении пенсий

    Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL

    Российский солдат в течение 17 часов в одиночку сдерживал 12 бойцов ВСУ

    Пленный солдат ВСУ назвал причину бегства из армии

    Штурмовавший Капитолий «Шаман» обвинил администрацию Трампа в коррупции

    В Ирландии назвали причину конфликта западных лидеров с Россией

    Метеоролог ответил на вопрос о заморозках в столице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости