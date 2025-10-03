Бывший СССР
Стала известна причина нежелания Киева забирать тела погибших

Пленный боец ВСУ рассказал о причинах нежелания Киева забирать тела погибших
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Киев не торопится забирать тела погибших украинских бойцов из-за выплат компенсаций родным и близким. Об этом рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Моисеенко, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

«"Двухсотые" не забираются. А почему? Чтобы деньги не платить», — раскрыл он причину нежелания Киева забирать тела погибших.

Моисеенко также рассказал о том, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовали его прямо на выходе с работы.

Ранее бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным Мавик рассказал о сокрытии Киевом реальных потерь ВСУ. Он также отметил, что это делается с целью уменьшения выплат семьям погибших.

