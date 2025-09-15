Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:09, 15 сентября 2025Бывший СССР

Бывший украинский военный обвинил Киев в сокрытии потерь в рядах ВСУ

РИА Новости: Киев намеренно скрывает реальные потери в рядах ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным Мавик заявил, что власти Украины намеренно скрывают данные о реальных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Мавик сказал, что Киев скрывает реальные потери в рядах ВСУ.

«Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну а зачем это делать? Если честно, много. Много они молчат, много чего не договаривают», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что большие потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Волчанске на харьковском направлении. «Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона», — подчеркнул представитель российских силовых структур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они неспособны разговаривать друг с другом». Трамп решил взяться за диалог Путина и Зеленского

    Бывший украинский военный обвинил Киев в сокрытии потерь в рядах ВСУ

    Оценены проблемы России в случае конфликта с НАТО на Балтике

    Российская тревел-блогерша раскрыла траты на поездку в Китай осенью

    В Германии назвали причину враждебности Мерца к России

    Украинские военные отравились своим же ядом

    Отпущенный талибами российский энтограф назвал причину своего задержания в Афганистане

    Раскрыты потери ВСУ за одну неделю

    Минпросвещения поспорило с СПЧ о нагрузке для школьников в России

    В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости