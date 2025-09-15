Бывший СССР
Стало известно об огромных потерях ВСУ на одном направлении

РИА Новости: 57-я мотопехотная бригада ВСУ понесла большие потери в Волчанске
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Большие потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Известно, что украинская бригада удерживает позиции на территории волчанского элеватора. «Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона», — подчеркнул информатор.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. В Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — около 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.

