Россиянка заявила о «взятом в аренду» ребенке-инвалиде для заправки без очереди

Жительница Пензы заявила, что взяла в аренду у подруги ребенка-инвалида для заправки авто

Жительница Пензы якобы «взяла в аренду» у подруги ребенка-инвалида, чтобы заправиться без очереди. Об этом она сама рассказала в видео, которое публикует «Подъем» в Telegram.

На кадрах женщина показывает ребенка на заднем сиденье авто и говорит: «то чувство, когда взяла у подруги ребенка с инвалидностью, взяла справочку, и поеду сейчас заправлять машину», после чего объезжает образовавшуюся перед заправкой очередь и подъезжает к специальной колонке. В подписи к видео говорится: «взяла ребенка-инвалида в аренду».

Позже она заявила, что ребенка не арендовала, а просто каталась с ним по предварительной договоренности с матерью мальчика, а видео записала лишь ради треш-контента. Женщина отметила, что автомобиль уже был зарегистрирован в реестре транспортных средств для перевозки лиц с инвалидностью.

В свою очередь, депутат Виталий Милонов отметил, что женщина не нарушила ни одного закона, кроме нравственного. Несмотря на это, полиция начала проверку после выхода ролика.

Ранее президент России Владимир Путин назвал текущие трудности на рынке топлива временными. Как отметил Путин, происходящее связано в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян.