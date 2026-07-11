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20:35, 11 июля 2026Россия

Российские чиновники резко отреагировали на детей на выставленной военной технике

Чиновники из города Камышин резко отреагировали на ползающих по военной технике детей
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Чиновники из города Камышин Волгоградской области резко отреагировали на ползающих по военной технике детей. Об этом сообщает портал V1.ru.

По информации издания, руководство МБУ «Благоустройство» в ответ на официальный запрос СМИ назвало интерес детей к выставленным образцам вооружения потенциальным «актом неуважения к истории».

Жители города удивились такой реакции властей — приводимые порталом комментарии содержат сомнение в том, что действия детей могут нанести хоть какой-то вред танкам.

Ранее сообщалось, что игравшего в прятки у инсталляции к 9 Мая российского школьника захотели изъять из семьи — 9-летний мальчик якобы повредил часть инсталляции.

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