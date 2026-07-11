Российские чиновники резко отреагировали на детей на выставленной военной технике

Чиновники из города Камышин Волгоградской области резко отреагировали на ползающих по военной технике детей. Об этом сообщает портал V1.ru.
По информации издания, руководство МБУ «Благоустройство» в ответ на официальный запрос СМИ назвало интерес детей к выставленным образцам вооружения потенциальным «актом неуважения к истории».
Жители города удивились такой реакции властей — приводимые порталом комментарии содержат сомнение в том, что действия детей могут нанести хоть какой-то вред танкам.
Ранее сообщалось, что игравшего в прятки у инсталляции к 9 Мая российского школьника захотели изъять из семьи — 9-летний мальчик якобы повредил часть инсталляции.