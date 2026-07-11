Новая глава МИД Венгрии высказалась об отношениях с Россией

Анита Орбан: Венгрия хочет прагматичных отношений с Россией

Венгрия хочет прагматичных отношений с Россией как с важной державой Европы. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказала новая глава МИД Венгрии Анита Орбан.

«Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остается и всегда будет важной страной в Европе. Мы стремимся к очень прагматичным отношениям с Москвой, отношениям между суверенными государствами», — сказала она.

Говоря о военной помощи Украине со стороны Будапешта, Орбан подчеркнула, что позиция нового венгерского правительства осталась неизменной. По ее словам, народ Венгрии «дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами», включая санкции.

Ранее посол Украины в Венгрии Федор Шандор оценил позицию Будапешта по поставкам оружия. «Венгрия публично настаивает, что не будет снабжать оружием или боевой техникой непосредственно российско-украинскую войну», — сообщил он.