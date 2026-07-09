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16:01, 9 июля 2026Бывший СССР

Посол Украины оценил позицию Венгрии по поставкам оружия

Посол Украины Шандор: Венгрия не будет поставлять оружие Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Позиция Венгрии в отношении поставок оружия Украине не изменилась. Об этом сообщает посол постсоветской страны Федор Шандор в интервью изданию «Апостроф».

«При этом в самой формуле военной поддержки сохраняется ключевая линия: Венгрия публично настаивает, что не будет снабжать оружием или боевой техникой непосредственно российско-украинскую войну», — оценил он.

При этом Шандор отметил, что после прихода новых властей Венгрия немного смягчила позицию в отношении Украины, о чем свидетельствует открытие первого кластера по вступлению в Европейский союз (ЕС).

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но не будет поставлять ей оружие или отправлять свой военный контингент.

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