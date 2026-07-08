Мадьяр договорился с Зеленским

Премьер Венгрии Мадьяр договорился о двусторонней встрече с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорился о двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

«У меня был разговор с президентом Зеленским, и мы договорились провести двустороннюю встречу в ближайшем будущем», — отметил глава венгерского правительства.

Мадьяр добавил, что Венгрия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но не будет поставлять ей оружие или отправлять свой военный контингент.

25 июня Мадьяр выступил против поспешных переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз (ЕС). Он отметил, что считает нелогичным идею начать обсуждения Брюсселя и Киева по другим вопросам вступления в блок сразу вслед за открытием первого этапа обсуждений.