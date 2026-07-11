Французский политик Филиппо заявил, что режим Зеленского нужно сместить

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал сместить режим украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал в соцсети X после заявления экс-главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко о преступлениях Киева.

«Бывший глава Банка Украины раскрывает секреты преступных и мафиозных методов режима Зеленского... <…> Это та преступная мафия, которую мы массово финансируем и вооружаем», — говорится в сообщении.

В связи с этим он призвал сместить находящихся у власти Украины людей.

Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди заявил, что для восстановления отношений с Россией Европе нужно сместить препятствующего этому Владимира Зеленского. По словам разведчика, решение заключается в том, чтобы заменить киевские власти на «нормальное правительство».