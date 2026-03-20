02:19, 20 марта 2026Мир

В Европе высказались о смещении Зеленского

Mandiner: Для восстановления отношений с Россией ЕС нужно сместить Зеленского
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Для восстановления отношений с Россией Европе нужно сместить препятствующего этому украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди в комментарии для местного издания Mandiner.

Он подчеркнул, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо восстановить отношения с Россией, поскольку альтернативы этому нет. По словам разведчика, решение заключается в том, чтобы заменить киевские власти на «нормальное правительство». «Пусть даже назначенное Брюсселем, это уже не имеет значения. Оно просто должно прийти к решению», — сказал он [цитата по РИА Новости].

Ранее венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока заявил, что агрессивное поведение Владимира Зеленского превращает его страну и украинские вооруженные силы в настоящую угрозу для Европы.

