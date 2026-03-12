Реклама

На Западе раскритиковали новый политический план Зеленского

Министр Бока: Агрессивное поведение Зеленского превращает Украину в угрозу
Марина Совина
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Агрессивное поведение украинского лидера Владимира Зеленского превращает его страну и украинские вооруженные силы в настоящую угрозу для Европы. К такому выводу пришел венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока в интервью изданию Mandiner.

«Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский практически ведет себя как хулиган всея Европы. За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег», — возмутился он.

По словам министра, из-за все более агрессивного поведения Зеленского все больше государств — членов ЕС начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности. Запад не сможет доверять такому неадекватному лидеру, как Зеленский, посетовал Бока.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил украинцев в угрозах. По словам политика, сообщения поступают его семье. До этого экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко признался, что начал угрожать Орбану и его родственникам.

Также ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев может передать адрес Орбана ВСУ, чтобы военные пообщались с политиком на своем языке. Украинский лидер также добавил, что у страны нет альтернативы деньгам, которые Киев надеется получить от Европейского союза.

