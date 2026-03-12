«Всему есть предел». Конфликт Украины и Венгрии достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

Премьер Венгрии Орбан обвинил украинцев в угрозах его семье, детям и внукам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинцев в угрозах. По словам политика, сообщения поступают его семье.

Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел! Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко признался, что начал угрожать Орбану и его семье. Он заявил, что знает, где премьер-министр «живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее». Он посоветовал главе венгерского правительства подумать о своих пятерых детях и шести внуках.

В январе Орбан заявил, что власти Украины угрожают лично ему и другим членам правительства страны. Он также подчеркнул, что угрозы со стороны Киева станут «частью повседневной жизни» до парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии 12 апреля. Орбан отметил заинтересованность Украины в смене руководства страны, поскольку действующие венгерские власти не готовы оказывать Киеву финансовую помощь и исключают членство страны в Европейском союзе (ЕС).

Зеленский предложил ВСУ пообщаться с Орбаном «на своем языке»

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может передать адрес Орбана ВСУ, чтобы военные пообщались с политиком на своем языке.

Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам. Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер также добавил, что у страны нет альтернативы деньгам, которые Киев надеется получить от Европейского союза.

В ответ Орбан заявил, что Будапешт не поддастся давлению украинского лидера. Он подчеркнул, что Венгрия не будет поддерживать членство Украины в ЕС, а также откажется выделять ей финансовую помощь. Политик также отметил, что вступление Украины в объединение могло бы уничтожить «всю национальную экономику» Венгрии.

Мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они шантажируют нас, даже если они угрожают нам более серьезными последствиями Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Орбан заявил о желании Украины добиться хаоса в Венгрии

Украина хочет добиться хаоса в Венгрии, вмешиваясь в местные выборы и используя политический шантаж, однако Венгрия не сдастся, заявил премьер-министр. По его мнению, Киев финансирует оппозицию в Венгрии. Он также обвинил Украину в том, что республика использует шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств.

Украина хочет хаоса в Венгрии Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Зеленский пожелал Орбану поражения на предстоящих выборах. Политик считает, что тогда Киев сможет «возобновить нормальные отношения с Венгрией, в том числе потому, что венгерский народ не пророссийский». Зеленский добавил, что Орбан «становится важным, когда влиятельные политические силы придают ему силу».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, в свою очередь, предупредил, что европейские страны могут попытаться «сломать» Орбана в преддверии парламентских выборов.

Если все будет проходить по стандартам нормального избирательного права, по устоявшимся традициям, то я не думаю, что у нынешнего руководства Венгрии, так жестко защищающей свои интересы, будут какие-либо проблемы. Но если его начнут ломать, не соблюдая вообще никакие нормы, то прогнозировать здесь очень сложно Родион Мирошник Посол по особым поручениям МИД России

По его словам, венгерский премьер отличается от лидеров евротройки, которые вместо защиты национальных интересов стремятся «следовать трендам, сформированным в верхушке Европы».