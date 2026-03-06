Реклама

Орбан ответил на шантаж Зеленского

Орбан заявил, что Венгрия не поддастся давлению Украины
Владислав Китов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся давлению украинского лидера Владимира Зеленского и не будет поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС), а также откажется выделять ей финансовую помощь. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

«Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран ЕС, мы не будем платить и мы не допустим Украину в ЕС... Мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они шантажируют нас, даже если они угрожают нам более серьезными последствиями», — сказал политик.

Венгерский премьер отметил, что вступление Украины в объединение могло бы уничтожить «всю национальную экономику» Венгрии.

Также Орбан заявил, что Киев, блокируя нефтепровод «Дружба», совершает «акт государственного бандитизма». «Они берут на себя международное обязательство по международному договору, а затем не выполняют его, чтобы шантажировать Венгрию», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Президент республики предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.

