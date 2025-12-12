Реклама

Экономика
04:06, 12 декабря 2025Экономика

Бельгия захотела отправить замороженные активы России на помощь Украине. Какова позиция Евросоюза?

Минфин Бельгии предупредил, что замороженные активы РФ пойдут на помощь Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Винсент Ван Петегем

Винсент Ван Петегем. Фото: Emile Windal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем предупредил, что замороженные активы России рано или поздно пойдут на помощь Украине. Об этом сообщает Reuters.

В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать

Винсент Ван ПетегемМинистр финансов Бельгии

При этом, по словам чиновника, бельгийские власти не пойдут на «безрассудные компромиссы».

1 декабря глава МИД Бельгии Максим Прево заявлял, что страны Европейского союза не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины.

Политик призывал финансировать Киев с помощью «классического общеевропейского займа», назвав это лучшим вариантом быстро предоставить Украине финансовую помощь.

Из-за позиции по передаче замороженных активов России Максима Прево охарактеризовали как «новый Орбан».

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Евросоюз найдет решение по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, которое «технически позволит ответить на все возникающие законные вопросы».

Евросоюз одобрил один механизм в отношении российских активов

11 декабря стало известно, что Евросоюз (ЕС) одобрил механизм, позволяющий сохранить российские активы замороженными до выплаты репараций.

Подчеркивалось, что европейские страны разработали и одобрили юридическую схему, передав Еврокомиссии чрезвычайные полномочия. Они дают право удерживать 210 миллиардов евро российских госактивов замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву репарации.

Кроме того, уточняется, что решение принято «очень ясным большинством» постоянных представителей стран ЕС. Новый механизм фактически лишает Венгрию и другие дружественные России правительства возможности блокировать продление санкций раз в полгода.

Накануне ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

До этого страны ЕС начали юридическую процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

Датское председательство информирует, что Комитет постоянных представителей при ЕС согласился запустить письменную процедуру для принятия официального решения Совета ЕС о долгосрочном замораживании активов

Заявление датского председательства в совете ЕС

Сама процедура «долгосрочного замораживания», как отметили в датском представительстве, будет реализована в соответствии со статьей 122 договора ЕС. Она предусматривает принятие решений в экстренных обстоятельствах по принципу квалифицированного большинства.

Премьер Словакии выступил против передачи Украине российских активов

В начале декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что передача Украине замороженных активов России будет являться нелегальной конфискацией и повлечет за собой серьезные ответные меры со стороны Москвы.

По нашему мнению, это нелегальная конфискация, которая столкнется с огромной проблемой с арбитражами и ответными шагами со стороны Российской Федерации

Роберт ФицоПремьер-министр Словакии

Он уточнял, что приоритетом должен стать план по мирному урегулированию украинского конфликта, а не финансирование продолжения боевых действий.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на экспроприацию замороженных активов или размещение войск стран Европы на территории Украины.

«К любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы», — заключил министр.

