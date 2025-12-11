ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

Reuters: Страны ЕС начали процедуру долгосрочного замораживания активов России

Страны Евросоюза (ЕС) начали юридическую процедуру долгосрочного замораживания российских активов. Об этом со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции заявление датского председательства в совете ЕС сообщает Reuters.

«Датское председательство информирует, что Комитет постоянных представителей при ЕС согласился запустить письменную процедуру для принятия официального решения Совета ЕС о долгосрочном замораживании активов», — говорится в документе.

Сама процедура «долгосрочного замораживания», подчеркнули в датском представительстве, будет реализована в соответствии со статьей 122 договора ЕС (предусматривающей принятие решений в экстренных обстоятельствах по принципу квалифицированного большинства — прим. «Ленты.ру»).

Ранее депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес выступил против изъятия ЕС замороженных активов России. Парламентарий подчеркнул, что в случае экспроприации средств против Бельгии может быть подана официальная жалоба, и за это наказание заплатят простые бельгийцы.