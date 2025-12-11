Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 11 декабря 2025Мир

В Европе выступили против изъятия ЕС российских замороженных активов

Евродепутат Кеннес: Изъятие активов РФ может навредить бельгийцам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

В случае изъятия Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов против Бельгии может быть подана официальная жалоба и за это наказание заплатят простые бельгийцы. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

Политик выступил против экспроприации средств РФ. «Во-первых, это не их деньги. Во-вторых, даже во время Второй мировой войны никто не изымал активы из-за рубежа», — добавил он.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) усиливает давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, угрожая стране изоляцией, если она не согласится изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине в качестве так называемого репарационного кредита. По словам источников, лидер Бельгии будет отстранен и проигнорирован, «как и [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, которого игнорировали из-за его отказа идти навстречу в вопросе санкций против России».

«Его мнение по предложениям ЕС запрашиваться не будет. На его телефонные звонки тоже не будут отвечать», — рассказал один европейский дипломат

Бельгии также пригрозили потерей ее дипломатами, министрами и лидерами голоса за столом переговоров ЕС. Собеседники Politico добавили, что в этом случае еврочиновники намеренно «отложат в сторону» пожелания и опасения бельгийской стороны касательно долгосрочного бюджета объединения на 2028-2034 годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Людей вытащили из-под завалов взорвавшейся многоэтажки в российском регионе

    Названа предварительная причина взрыва в доме в российском городе

    В России стали чаще обманывать участников СВО

    Доходы россиян пересчитали в бургерах

    В Европе выступили против изъятия ЕС российских замороженных активов

    ГОСТ на праворульные и гибридные машины предложили изменить

    Пашиняна заметили на Лубянке

    Новогодний фильм с Долиной призвали снять с эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok