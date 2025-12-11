Евродепутат Кеннес: Изъятие активов РФ может навредить бельгийцам

В случае изъятия Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов против Бельгии может быть подана официальная жалоба и за это наказание заплатят простые бельгийцы. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

Политик выступил против экспроприации средств РФ. «Во-первых, это не их деньги. Во-вторых, даже во время Второй мировой войны никто не изымал активы из-за рубежа», — добавил он.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) усиливает давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, угрожая стране изоляцией, если она не согласится изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине в качестве так называемого репарационного кредита. По словам источников, лидер Бельгии будет отстранен и проигнорирован, «как и [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, которого игнорировали из-за его отказа идти навстречу в вопросе санкций против России».

«Его мнение по предложениям ЕС запрашиваться не будет. На его телефонные звонки тоже не будут отвечать», — рассказал один европейский дипломат

Бельгии также пригрозили потерей ее дипломатами, министрами и лидерами голоса за столом переговоров ЕС. Собеседники Politico добавили, что в этом случае еврочиновники намеренно «отложат в сторону» пожелания и опасения бельгийской стороны касательно долгосрочного бюджета объединения на 2028-2034 годы.