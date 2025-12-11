Реклама

10:54, 11 декабря 2025Мир

ЕС начал угрожать Бельгии из-за российских активов

Politico: ЕС угрожает Бельгии изоляцией из-за отказа изъять российские активы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) усиливает давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, угрожая стране изоляцией, если она не согласиться изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине в качестве так называемого репарационного кредита. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Если Де Вевер продолжит блокировать план (...), он окажется в неудобном положении. Лидер Бельгии будет отстранен и проигнорирован, как и [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, которого игнорировали из-за его отказа идти навстречу в вопросе санкций против России (...). Его мнение по предложениям ЕС запрашиваться не будут. На его телефонные звонки тоже не будут отвечать», — передает журнал слова европейского дипломата.

Бельгии также пригрозили тем, что ее дипломаты, министры и лидеры «потеряют свой голос за столом переговоров ЕС». Собеседники издания добавили, что в этом случае еврочиновники намеренно «отложат в сторону» пожелания и опасения бельгийской стороны касательно долгосрочного бюджета объединения на 2028-2034 годы.

Ранее де Вевер назвал воровством предложение Европейской комиссии (ЕК) изъять российские замороженные активы для передачи этих средств Украине. По его мнению, есть более уместные решения, чем воровство средств, принадлежащих Центральному банку России.

