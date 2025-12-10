Премьер Бельгии назвал воровством конфискацию активов России

Премьер Бельгии де Вевер назвал воровством предложение ЕК конфисковать активы РФ

Премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Европейской комиссии (ЕК) конфисковать замороженные активы России для передачи этих средств Украине. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами в парламенте страны, передает РИА Новости.

«Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее», — подчеркнул бельгийский премьер.

Де Вевер заявил, что, по его мнению, есть более уместные решения, чем воровство средств, принадлежащих Центральному банку России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Москва ответит на экспроприацию замороженных активов или размещение войск стран Европы на территории Украины.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 3 декабря допустила, что решение об изъятии замороженных российских активов для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии.