10:34, 10 декабря 2025Мир

Лавров пригрозил ответом на отъем российских активов

Лавров: Москва готова ответить на экспроприацию ее замороженных активов
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия ответит на экспроприацию замороженных активов или размещение войск стран Европы на территории Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«К любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы», — отметил министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Ранее стало известно, что руководство Европейского союза намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов для того, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.

По словам источников, «спешная попытка» принять соответствующий закон объясняется тем, что Брюссель хочет «защитить возможность иметь влияние» на переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине.

