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19:15, 8 июня 2026Россия

Стало известно о смерти ветерана войны в Афганистане на встрече выпускников в России

Ngs.ru: В Новосибирске ветеран войны в Афганистане не выжил на встрече выпускников
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске председатель Союза десантников Тюменской области, ветеран войны в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды не выжил на встрече выпускников. У 68-летнего Григория Григорьева случился сердечный приступ. О смерти россиянина стало известно порталу Ngs.ru.

Заместитель председателя Союза десантников Тюменской области, председатель Союза десантников Тюмени Евгений Бондаренко пояснил, что все произошло в понедельник, 8 июня.

Он отметил, что Григорьев внес огромный вклад в популяризацию ВДВ и событий Великой Отечественной войны, где принимали участие воздушно-десантные войска. Кроме того, он основал ветеранское десантное движение и занимался воспитанием молодежи.

До этого военкор Сладков рассказал о смерти участника первой совместной антинаркотической операции России и США в Афганистане в 2010 году и бойца специальной военной операции Алексея Милованова.

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