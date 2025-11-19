Стало известно о смерти участника СВО и первой операции России с США в Афганистане

Военкор Сладков сообщил о смерти экс-представителя ФСКН и бойца СВО Милованова

Стало известно о смерти участника первой совместной антинаркотической операции России и США в Афганистане в 2010 году и бойца специальной военной операции (СВО) Алексея Милованова. Об этом сообщил в Telegram российский военкор Александр Сладков.

В 2010 году Милованов был представителем Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в Афганистане и докладывал журналистам о ходе совместной операции. Тогда благодаря совместным действиям американцев, россиян и афганских полицейских были уничтожены лаборатории по производству героина и морфина. Наркоторговцам был нанесен ущерб на сумму примерно миллиард долларов. Известно, что изъятого героина хватило бы на 200 миллионов доз.

Сладков рассказал, что в ходе СВО Милованов отработал два контракта во Втором добровольческом корпусе и готовился к третьему. Смерть ветерана он связал со слабым сердцем.

Ранее в Башкирии сообщили о смерти 18-летнего участника СВО. Речь идет о Виталии Свистунове 2007 года рождения. Он окончил девять классов средней школы. В зоне спецоперации россиянин служил в должности старшего стрелка.